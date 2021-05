In het portiek van een flatgebouw aan de Willem Frederik Hermansstraat in het centrum van Amsterdam is dinsdag een overval gepleegd. De twee daders zijn gevlucht.

Het slachtoffer heeft onder bedreiging van een vuurwapen meerdere bezittingen moeten afstaan. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

De verdachten zijn nog steeds voortvluchtig. De politie vraagt getuigen zich te melden.