De gemeente Amsterdam heeft dinsdag op last van burgemeester Femke Halsema een woning in de 3e Kekerstraat in stadsdeel Zuidoost gesloten. In de woning werden handelshoeveelheden harddrugs aangetroffen.

De woning wordt volgens onderzoek van de politie niet bewoond. De politie vond ook verpakkingsmateriaal en twee afgesloten pakketten met verdovende middelen.

De gemeente stelt dat het verbod nodig is om de veiligheid te waarborgen. "De aanwezigheid van handelshoeveelheden drugs maakt inbreuk op de openbare orde. Het kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast, ripdeals, inbraak en de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten", aldus de gemeente.

De sluiting geldt voor drie maanden.