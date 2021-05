Bij teststraten in Amsterdam zijn tot nu toe vier gevallen van vernielingen geweest. Dat laat burgemeester Femke Halsema weten in navolging van vragen van VVD-raadslid Marianne Poot over vernielingen op andere plekken in het land.

Volgens de burgemeester zijn vier gevallen bekend waarbij vernielingen werden aangericht. Midden november werd een steen door de ruit van een locatie in het stadsdeel Zuidoost gegooid en begin december een steen door de ruit van het laboratorium op diezelfde plek.

Ook bij de Rai werden twee stenen door de ruit gegooid. De teststraat was toen open, maar wanneer deze vernieling plaatsvond is niet bekend. Op 11 maart zijn vervolgens banners en een doek bij de Rai vernield.

"Er zijn geen meldingen van bekladdingen bekend", zegt de burgemeester over testlocaties in Amsterdam. Bij de GGD Achtergracht was dat wel het geval. Daar is het gebouw drie keer 's nachts beklad.

Volgens de burgemeester worden de testlocaties 24 uur per dag door particuliere beveiligers beveiligd en is er op dit moment geen reden om de beveiliging op te schroeven.