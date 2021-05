Ongeveer duizend tegenstanders van de coronamaatregelen hebben zich zondag opnieuw verzameld in de binnenstad van Amsterdam. Deze keer liepen de demonstranten om 12.00 uur vanaf het Centraal Station richting de Dam en weer terug.

De demonstratie werd georganiseerd door Michel Reijinga, die ook het zogenoemde koffiedrinken op het Museumplein organiseerde. De Mobiele Eenheid (ME) en agenten begeleidden de stoet.

Volgens de woordvoerder verliep de protestmars "acceptabel". De demonstranten hebben zich inmiddels op de Dam verzameld.

Het Museumplein is sinds een paar weken dicht vanwege de renovatie van de grasmat, dus de demonstranten kiezen nu voor andere locaties.

De gemeente stelde in het verleden dat optochten vanwege de coronamaatregelen ongewenst waren, maar dat is volgens een woordvoerder van de gemeente inmiddels niet meer zo.

Noodverordening op Leidseplein vanwege Ajax-FC Emmen

De protestmars eindigde om 14.00 uur. Reijinga liet zondagochtend aan nieuwspartner AT5 weten dat hij zo hoopte te voorkomen dat Ajax-supporters bij de stoet komen.

Om 14.30 uur speelt Ajax in de Johan Cruijff ArenA tegen FC Emmen. Mogelijk wordt Ajax dan kampioen. Uit voorzorg heeft de gemeente een noodverordening op het Leidseplein ingesteld. Ondernemers op het Leidseplein hebben besloten om de terrassen gesloten te houden.

Een groot aantal busjes van de ME is zondagochtend de stad ingereden. Ook de twee waterwerpers staan paraat. Toch wordt bijvoorbeeld de Johan Cruijff Boulevard niet afgesloten. "Er geldt alleen een noodverordening op het Leidseplein, voor de andere locaties geldt dat we alert zijn", zegt de woordvoerder van de gemeente.