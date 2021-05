De gemeente Amsterdam heeft zaterdagmiddag eenrichtingsverkeer ingesteld in de Kalverstraat en Nieuwendijk omdat het er te druk zou zijn. Het is voor het eerst sinds december dat de maatregel weer wordt genomen door het stadsbestuur.

De gemeente Amsterdam roept ook op om niet meer naar de Kalverstraat te komen. "Stel je bezoek uit of kies een ander winkelgebied of straat in het centrum."

Het stadsbestuur stelde vorig jaar, toen de winkels niet alleen op afspraak geopend waren, vanwege drukte regelmatig eenrichtingsverkeer in. Op de Kalverstraat en de Nieuwendijk wordt bij een grens van duizend bezoekers eenrichtingsverkeer ingesteld. Met sensoren op verschillende plekken in de straat worden de bezoekers geteld.

Het is deze zaterdag de eerste weekenddag dat er weer gewinkeld kan worden zonder afspraak. De coronamaatregel werd afgelopen woensdag afgeschaft, al gelden er wel voorwaarden voor winkels. Zo geldt er een maximaal aantal van één persoon per 25 vierkante meter. Dat leidde bij sommige winkels wel tot rijen op straat.