Het project Zuidasdok heeft naar verwachting 1,2 miljard euro extra nodig. Eerder werd er nog rekening gehouden met 700 miljoen tot 1 miljard euro extra. Er wordt nog steeds onderhandeld over wie welk deel van het budgettekort gaat betalen.

Dat heeft wethouder Victor Everhardt vrijdag in een brief aan de gemeenteraad laten weten. Een extern bureau heeft het nieuwe tekort berekend. Dat viel hoger uit dan verwacht, omdat het zogenoemde risicoprofiel en het ontwerp waarschijnlijk nog moeten worden aangepast.

De landelijke overheid, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam zijn de opdrachtgevers van het project, waarbij de A10 Zuid wordt ondertunneld en station Zuid wordt uitgebreid.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloot in de aanloop naar de verkiezingen dat een nieuw kabinet zich over het verdelen van het budgettekort moest buigen. Everhardt schrijft in de brief dat er nog steeds over gesproken wordt. "Over de uitkomsten wordt u nader geïnformeerd."

Ook in halfjaarreportage is budgettekort hoger

Ook in de vrijdag vrijgegeven halfjaarreportage van het project wordt rekening gehouden met een hoger budgettekort dan eerder verwacht, al is wel weer een lager bedrag dan het externe bureau voorspelt. De stijging komt onder meer doordat het project "complexer en risicovoller is dan op voorhand werd voorzien".

Een woordvoerder van het project laat aan AT5 weten dat de eerder genoemde 700 miljoen tot 1 miljard euro een schatting was. De nu genoemde 1,2 miljard is een berekening. Dat bedrag kan overigens nog veranderen, maar "preciezer dan het nu gedaan is, kan het bijna niet".

De werkzaamheden gaan nog tien tot vijftien jaar duren.