Het GVB laat weten dat er zondag weer gereden kan worden met het nieuwe Communication Based Train Control-systeem (CBTC). De software wordt geplaatst door leverancier Alstom. De nieuwe software zou storingen bij het metronetwerk van Amsterdam mogelijk kunnen verhelpen.

"Testen op een simulator lijken uit te wijzen dat het geconstateerde probleem zich niet meer voordoet", laat het GVB weten. "Dat kunnen we echter pas echt vaststellen als we het systeem één of meerdere dagen in exploitatie gebruiken. Een testomgeving is namelijk een vereenvoudiging van de werkelijke situatie."

Wel zegt het GVB dat er, ook als de oplossing goed blijkt te werken, geen garantie is dat er geen andere problemen ontstaan. "Reizigers moeten voorlopig rekening houden met mogelijke verstoringen, die zo goed en zo snel als mogelijk opgelost worden door GVB, de gemeente Amsterdam en leverancier Alstom."

Het GVB neemt het systeem geleidelijk in gebruik en hoopt dat er aanstaande zomer helemaal overgestapt kan worden. Het nieuwe systeem werkt al op de Noord/Zuidlijn en zou eigenlijk jaren geleden al op het hele metronet gewerkt moeten hebben.

Met CBTC kunnen metro's ook veilig op korte afstand van elkaar rijden en zou er in de toekomst zelfs zonder bestuurder gereden kunnen worden.