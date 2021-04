Een deur van een flat aan de Groeneveen in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost is in de nacht van donderdag op vrijdag onder vuur genomen.

Niemand raakte hierbij gewond.

De politie kreeg rond 5.30 uur een melding dat er kogelgaten in de deur zaten en dat er hulzen in de buurt lagen. Het gaat om een deur die naar de galerij leidt.

De recherche vermoedt dat er rond 4.00 uur geschoten is. Het is nog niet bekend wie er heeft geschoten. De politie vraagt getuigen zich te melden.