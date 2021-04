De politie heeft van 23 januari tot en met 28 april in Amsterdam 10.027 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok, blijkt uit gegevens van de politie.

In het hele land zijn er ruim 95.000 avondklokboetes uitgeschreven. Het aantal in Amsterdam is het hoogst van heel Nederland. Zo werden er in Rotterdam ruim zevenduizend boetes uitgeschreven en in Den Haag ruim vijfduizend.

De avondklok gold op 28 april voor het laatst. Demissionair premier Mark Rutte zei eerder dat de maatregel samen met het dringende advies om niet meer dan één bezoeker toe te laten zorgde voor 10 procent minder besmettingen. Of dat echt zo is, wordt nog uitgezocht.