De gemeente Amsterdam gaat, samen met Stichting !WOON, langs in woonblokken waar bij woningen eerder loden leidingen zijn aangetroffen. Er wordt onderzocht of in de andere woningen in die blokken ook loden leidingen liggen.

Het gaat in eerste instantie om twaalf woonblokken in de Amsterdamse stadsdelen Oost en Zuid, met in totaal 2.400 woningen. Onderzoek naar loden leidingen moet op deze manier minder afhankelijk worden van de acties van individuele bewoners, die vaak niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van lood.

"Er is ontzettend veel aandacht geweest voor de gezondheidsrisico's van loden leidingen, met name voor heel jonge kinderen", laat wethouder Laurens Ivens (Wonen) weten. "Daarnaast hebben we alle eigenaren en huurders van huizen van voor 1960 vorig jaar een brief gestuurd met informatie. Maar toch blijkt aan de deur dat een aantal mensen nog van niks weet."

Een te hoog loodgehalte in het drinkwater is in het zogenoemde Gebrekenboek van de Huurcommissie aangewezen als gebrek dat de verhuurder moet verhelpen. Mocht dat niet meteen gebeuren, dan kan het leiden tot een verlaging van de huur.