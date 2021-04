Het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank (DNB) in Amsterdam wordt gerenoveerd en De Satelliet, de ronde toren bij het gebouw, maakt plaats voor een openbare stadstuin.

Voor het begin van de renovatie is de goudvoorraad, met een waarde van ruim 14 miljard euro, zorgvuldig verplaatst. "Doordat we het goud en het geld gaan verplaatsen naar Zeist, is het mogelijk ons pand nu open te stellen voor de samenleving", zegt Maaike van Leuken, programmadirecteur van DNB.

"Je kunt denken aan financiële educatie, we kunnen hier colleges geven, er zullen filmzalen zijn. Maar gewoon een kopje koffie komen drinken, kan in de toekomst ook."

Op de plek waar nu de ronde toren De Satelliet staat, komt een voor het publiek toegankelijke stadstuin. Daarnaast komt er een grote vlonder aan de overzijde van de Stadhouderskade, waar bezoekers aan het water kunnen zitten en koffie kunnen drinken.

Bijzonder aan het project is dat De Satelliet niet wordt gesloopt, maar wordt ontmanteld en een nieuwe bestemming krijgt. DNB wil met dit project een voorbeeld zijn en een bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Naar verwachting opent het gerenoveerde pand van De Nederlandsche Bank eind 2023 de deuren.