Amsterdam heeft er sinds donderdagochtend een vaccinatielocatie bij. In de Scheepsbouwloods op het NDSM-terrein in het stadsdeel Noord wordt nu zeven dagen per week, tussen 8.00 en 20.00 uur gevaccineerd.

Er wordt gestart met vierhonderd prikken per dag. Het is de derde vaccinatielocatie in Amsterdam; eerder werd de Rai in Zuid en de Calandhal in Nieuw-West in gebruik genomen.

De locatie in Noord werd donderdag ook gebruikt door mensen die eigenlijk naar de Rai hadden gewild. "Het is een stukje rijden, maar ik had geen andere keus", zegt een man uit Amstelveen. "Dus ik kwam hier toch. Ik moet toch nog vaccineren."

Wie voor 1955 geboren is, kan nu een afspraak maken via coronatest.nl.