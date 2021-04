De gemeente Amsterdam start donderdag de verkoop van haar aandelenbelang in het Afval Energie Bedrijf (AEB). Geïnteresseerde partijen kunnen vanaf die dag hun belangstelling kenbaar maken.

De verkoop verloopt via een proces dat uit verschillende biedingsfases bestaat en loopt naar verwachting door tot in de tweede helft van dit jaar. In de eerste fase wordt bekeken of de potentiële kopers voldoen aan bepaalde basisvereisten, zoals financiële draagkracht en integriteit.

In januari heeft de gemeente Amsterdam de uitgangspunten voor de verkoop vastgesteld, waarbij de prijs het belangrijkste verkoopcriterium is. Daarnaast moet de geïnteresseerde transactiezekerheid bieden en zoekt de gemeente een nieuwe aandeelhouder met een langetermijnperspectief.

"AEB en de gemeente zijn er klaar voor en ook de marktomstandigheden maken het mogelijk om de verkoop van AEB te starten. Ik heb alle vertrouwen in een zorgvuldig verkoopproces. De criteria voor verkoop staan vast en de voorbereidingen zijn afgerond. De afgelopen tijd heeft AEB bedrijfsmatig en financieel een goede verbeterslag gemaakt", aldus wethouder Victor Everhardt (Deelnemingen).

Het AEB moest in de zomer van 2019 gered worden van een faillissement. Er werden vele miljoenen euro's in het bedrijf gepompt om het overeind te houden. Een eerder plan van het college om het AEB onder te brengen bij de Noord-Hollandse publieke afvalverwerker HVC mislukte. Daarop besloot het stadsbestuur om alle aandelen van het AEB te verkopen.