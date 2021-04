Vanaf maandag wordt de nieuwe rechtbank in het Amsterdamse stadsdeel Zuid in gebruik genomen. In het pand aan de Parnassusweg vinden de komende dagen de laatste voorbereidingen plaats.

Het gebouw is ontworpen door KAAN Architecten en telt tien verdiepingen. Voor de deur staat het 5 meter hoge standbeeld Love or Generosity.

In het pand zullen de zittingen plaatsvinden en op de bovenste verdiepingen kunnen ook ongeveer duizend mensen werken. "We zijn al weken bezig met voorbereiden. Er is natuurlijk een hoop techniek wat moet werken en mensen moeten weten wat ze allemaal moeten doen. Het gaat er allemaal om dat we ons werk, het rechtspreken, zo goed mogelijk kunnen doen", zegt de president van de rechtbank Christa Wiertz.

Misdaadjournalist Paul Vugts heeft samen met rechtbankverslaggever Saskia Belleman mogen meedenken over het inrichten van de persruimte. "Het natuursteen vind ik wel wat poenig, dat is niet mijn persoonlijke smaak, maar ik vind het verder prachtig", aldus Vugts.

Maandag zijn de eerste zittingen. "Het is altijd spannend. Het is een complex en groot gebouw met veel zalen en techniek, die veel mensen moeten leren. Daar gaan dingen mis. En ik hoop maar dat dat beperkt blijft tot kleine dingen", zegt programmamanager Erik Tuijp.