Op de Vespuccistraat in Amsterdam-West hebben dinsdag binnen een tijdsbestek van tien minuten twee zware aanrijdingen plaatsgevonden. Daarbij raakten twee fietsers gewond.

De eerste aanrijding gebeurde rond 15.45 uur bij een van de ingangen van het Erasmuspark. De bestuurder van de auto is aangehouden en er loopt een onderzoek. De fietser ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Tien minuten later vond even verderop nog een zware aanrijding op de Vespuccistraat plaats, bij de kruising met de Jan Evertsenstraat. Een vrouw op een fiets werd aangereden door een auto. "Getuigen vertellen ons dat de fiets van de vrouw door de lucht vloog en een andere vrouw raakte", vertelt een woordvoerder van de politie.

De vrouw die is aangereden is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met het haar gaat, is onbekend. De vrouw die door de fiets werd geraakt, is door medisch personeel nagekeken en maakt het goed. De bestuurder van de auto is ook aangehouden en er is een onderzoek gestart.