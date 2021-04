De gemeente Amsterdam heeft mensen dinsdag tijdens Koningsdag opgeroepen niet meer naar de hoofdstad te komen vanwege grote drukte. De politie, die onder meer met politiebusjes en te paard ter plaatse is, is momenteel druk met het ontruimen van het Vondelpark.

Bezoekers van het Vondelpark en het Sarphatipark hielden zich niet allemaal aan de anderhalvemeterregel. Daarom heeft de gemeente iedereen verzocht de parken te verlaten. Niemand mag meer naar binnen.

Honderden mensen zouden uit het Vondelpark gevlucht zijn uit angst om gearresteerd te worden. Volgens persbureau ANP zouden sommige aanwezigen vuurwerk hebben afgestoken.

De gebruikelijke vrijmarkt en straatfeestjes in Amsterdam konden dit jaar vanwege de coronamaatregelen ook niet doorgaan. De stad had wel verschillende coronaproof alternatieven, van virtuele optredens tot de Rainbow Bar Walk.

Tijdens Koningsnacht heeft de politie op verschillende plekken in de stad grote en kleinere feesten beëindigd. De meeste feesten kwamen aan het licht na een melding over geluidsoverlast. Feestgangers hebben een boete of een waarschuwing gekregen.