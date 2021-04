In een kapperszaak in de Hudsonstraat in Amsterdam-West heeft vrijdagavond een explosie plaatsgevonden. De politie vermoedt dat de explosie moedwillig is veroorzaakt en is een onderzoek gestart.

De hulpdiensten werden rond 22.00 uur gealarmeerd. Door de explosie was er brand in de zaak uitgebroken. Ook zijn de ruiten van de zaak kapot.

De brandweer wist de brand snel te blussen. De politie gaat ervan uit dat de explosie bewust is veroorzaakt. De recherche heeft de zaak in onderzoek.