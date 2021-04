De politie heeft vrijdagochtend een lichaam gevonden in het water langs de Coenhavenweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. De omgeving was tijdelijk afgezet voor sporenonderzoek.

De recherche probeert vast te stellen om wie het gaat en of er sprake is van een misdrijf.

Over de doodsoorzaak van het slachtoffer is nog niks bekend. De politie komt later met meer informatie.