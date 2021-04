De officier van justitie heeft donderdag vijf jaar cel geëist tegen een 21-jarige man uit Edam die ervan wordt verdacht een schietpartij te hebben uitgelokt in het Amsterdamse stadsdeel West. Bij de schietpartij werd vorig jaar een 24-jarige vader in het bijzijn van zijn vierjarige zoontje in het been geschoten. Dit gebeurde in de speeltuin van het Frederik Hendrikplantsoen. De minderjarige schutter kon meteen worden aangehouden.

"De verdachte heeft een minderjarige jongen gevraagd om een man in een publiek park op klaarlichte dag, in aanwezigheid van zijn vierjarige zoontje, in het been te schieten", vertelt de officier van justitie. "Een werkelijk schokkende gebeurtenis, vooral ook omdat hieruit een ongekend gebrek aan respect voor de lichamelijke integriteit van het slachtoffer maar ook de veiligheid van de aanwezigen blijkt."

De man wordt, behalve van het uitlokken van het schietincident, ook verdacht van vuurwapenbezit. Ten eerste van het pistool dat hij die avond in april vorig jaar aan de jongen had gegeven, maar ook wordt hij verdacht van het bezit van meerdere wapens die te zien zijn in de clip van een rapnummer dat hij in december vorig jaar heeft uitgebracht.

De rechtbank doet op 6 mei uitspraak.