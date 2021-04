De politie Amsterdam heeft beelden vrijgegeven van twee overvallen bij een supermarkt aan de Zeilstraat in het opsporingsprogramma Bureau 020. Omdat de twee overvallen qua werkwijze en signalement erg op elkaar lijken houdt de recherche er rekening mee dat mogelijk dezelfde persoon verantwoordelijk is voor de overval.

De eerste overval vond plaats op zaterdag 3 april rond 18.30 uur. Op beelden is te zien hoe de verdachte op een fiets kwam aangereden vanuit de Veerstraat. Hij stak de Zeilstraat over en stapte af voor de supermarkt. "Bij de zelfscankassa's is een zestienjarige medewerkster bezig klanten te helpen met afrekenen, niet wetende dat ze binnen enkele ogenblikken een vuurwapen op zich gericht krijgt en onder bedreiging de kassa moet leeghalen", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.

De overvaller stapte naar binnen en liep direct op de medewerker af. De verdachte pakte haar vast bij haar haar en haalde een vuurwapen tevoorschijn. Onder bedreiging van het wapen werd ze achter de counter geduwd. De verdachte gooide vervolgens een gele plastic tas neer en eiste dat daar geld uit de lade in zou komen. Ook had de verdachte het vuurwapen op de klanten in de supermarkt gericht.

Ruim een week later, op dinsdag 13 april rond 18.00 uur, werd dezelfde supermarkt aan de Zeilstraat weer overvallen. Wederom kwam een verdachte aangereden op een fiets, deze keer vanuit de richting van het Hoofddorpplein. Hij parkeerde de fiets op de stoep en bleef daar een paar minuten rondhangen.

Ook deze keer had de verdachte een vuurwapen bij zich toen hij de supermarkt overviel. Nadat het geld uit de lade in de tas zat verliet de dader de winkel, stopte het vuurwapen tussen zijn broeksband en fietste weg in de richting van de Zeilbrug.

"Er zijn een aantal opvallende zaken waaraan deze verdachte herkend zou kunnen worden", zegt de Vries. "Hij heeft een opvallende tatoeage in zijn nek. Hij droeg een oranje hesje met achterop een opschrift met 'hou 1,5 meter afstand' en hij droeg een pet met het opschrift Jack Daniels, het whiskeymerk."

Voor de eerste overval is de verdachte ook vastgelegd door een camera in een supermarkt aan de Amstelveenseweg, hierop is de tatoeage in zijn nek goed te zien.