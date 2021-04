De brandweer is woensdagavond met een groot aantal brandweerwagens uitgerukt voor een brand in het Westelijk Havengebied in Amsterdam.

Volgens de eerste meldingen gaat het over een brand bij afvalverwerker Renewi. De brandweer werd om 19.30 uur gealarmeerd en heeft inmiddels opgeschaald naar 'zeer grote brand'.

De rook is in de omgeving goed te zien, zo blijkt uit foto's die nieuwspartner AT5 van Amsterdammers heeft ontvangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.