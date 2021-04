De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van twee mannen die in maart een gezin met een pasgeboren baby hebben overvallen in hun huis in Amsterdam- Zuid.

Op donderdag 18 maart om 7.05 uur komen twee mannen in beeld op de Veluwelaan. Een van de twee verdachten haalt een jas tevoorschijn die van PostNL lijkt te zijn en trekt hem al lopend aan.

De twee verdachten dringen de woning van de slachtoffers binnen en mishandelen de vader van het gezin. Na een half uur vluchten de mannen met een grijze auto weg in de richting van de President Kennedylaan. Volgens de politie hebben de verdachten veel waardevolle spullen buitgemaakt.

"De woningoverval heeft gelijkenissen met de overval die realityster Amanda Balk begin dit jaar meemaakte. Beide overvallen vonden vroeg in de ochtend plaats en werden uitgevoerd door twee mannen met een opvallend lengteverschil", zegt Anneke de Vries van politie Amsterdam.

De verdachten hebben naast geld uit de spaarpotten meerdere designertassen, dure armbanden en een Rolex-horloge meegenomen. De politie komt graag in contact met mensen die deze spullen onlangs hebben gezien of aangeboden hebben gekregen.

De verdachte met de zogenaamde PostNL-jas is ongeveer 1,90 meter lang. Volgens de politie heeft de man "een lichtgetinte huidskleur", donkere ogen en hij wordt rond de eind twintig jaar geschat." De tweede verdachte is ongeveer 1,70 meter. De politie laat weten dat hij "een donkere huidskleur" heeft. De verdachte had zwarte kleren aan en droeg zwarte sportschoenen.