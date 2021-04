Agenten en handhavers zullen op Koningsdag de "vaste handhavingslijn" volgen. Dat zei burgemeester Femke Halsema van Amsterdam woensdagmiddag tijdens de gemeenteraadsvergadering.

D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig voorspelde een "serieuze problematische week", doordat Ajax mogelijk kampioen wordt en er aanstaande dinsdag Koningsdag gevierd gaat worden. "We konden gisteren in het Vondelpark al zien dat niet iedereen zich aan de regels houdt."

"Ajax zou ik niet willen jinxen, want dat is een groot risico dat je loopt, maar het kan zijn dat we een vrolijke week in gaan", laat Halsema weten. Ze voegde daaraan toe dat de Wet publieke gezondheid nog steeds geldt. Daarin staat dat samenkomsten en vrijmarkten verboden zijn en drie of meer mensen niet bij elkaar mogen staan in de publieke ruimte.

Halsema laat weten dat Koningsdag bijvoorbeeld "zo grondig mogelijk" voorbereid wordt, waarbij verschillende scenario's zijn besproken. "Er wordt met name op excessen gehandhaafd." Dat betekent dat mensen gewaarschuwd worden als ze de regels meerdere malen overtreden.

"Als het heel hardnekkig is of als er hele grote groepen zijn, word je in het uiterste geval beboet of wordt er een last onder dwangsom opgelegd", zei Halsema. "Het is nooit het doel geweest om zoveel mogelijk boetes uit te delen. De handhaving is erop gericht om mensen te verleiden en zo nodig te forceren om zich te houden aan de coronaregels."

Halsema gaf ook aan dat er bij te grote drukte via de NS waarschuwingen kunnen worden verspreid en dat parken eventueel afgesloten kunnen worden.