Een bestuurder van een scootmobiel is dinsdagavond in het water bij de Bilderdijkkade in Amsterdam-West beland. Hij is er door de brandweer uitgehaald.

Het incident vond rond 17.40 uur plaats. Meerdere ambulances en brandweerwagens, waaronder een duikteam, werden opgeroepen.

De man kon zelf op een buis klimmen. De brandweer heeft daarna een ladder in het water gezet en de man op de kant geholpen.