De brandweerkazerne Amsterdam-Amstelland gaat vanaf de zomer een nieuwe hybride tankautospuit in gebruik nemen. Commandant Tijs van Lieshout neemt dinsdag de sleutels in ontvangst van de Oostenrijkse fabrikant.

Korpsen uit Amsterdam, Londen, Berlijn en Oslo leverden de laatste vijf jaar hun input en wensen aan fabrikant Rosenbauer International voor de elektrisch aangedreven tankautospuit. Dit preproductiemodel wordt de komende tijd niet alleen in Amsterdam, maar ook door de korpsen van Berlijn en Dubai getest.

Brandweer Amsterdam-Amstelland had al een aantal elektrische auto's, maar nog geen blusvoertuig. De brandweer wil in 2030 emissieloos zijn. "Dit sluit aan bij het streven van de gemeente Amsterdam om in 2030 een zero-emissie binnenstad te hebben", aldus Van Lieshout.

Helemaal emissieloos is het voertuig echter niet. De blusauto kan met twee accupakketten een uur rijden en heeft een actieradius van in totaal 100 kilometer. Als de accu's onder de 15 procent zakken, slaat er een dieselgenerator aan die de accupakketten oplaadt. Daarmee kan dan nog eens vijf uur langer gereden worden.

Toch is dit volgens de brandweer schoner dan een gewone dieselmotor, omdat de generator op een vast toerental draait.