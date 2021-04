In de nieuwe wijk Sluisbuurt op het Zeeburgereiland komen 289 als eerste middeldure en energiezuinige appartementen, zo laat de gemeente Amsterdam dinsdag weten. De appartementen worden tussen de 45 en 78 vierkante meter en gaan maximaal 1.000 euro per maand kosten.

De woningen zijn verdeeld over het lage deel van de wijk, met 65 appartementen en een deel van 100 meter hoog, met 224 appartementen.

De hele wijk komt te bestaan uit zeventien torens met maximaal 5.640 woningen, deze bestaan uit sociale huurwoningen, middeldure woningen en dure huur- én koopwoningen.

De bouw van de 289 woningen start eind dit jaar. Geïnteresseerde voor een woning in de nieuwe buurt moeten nog even wachten, want de verhuur start pas in 2024.