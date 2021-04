Een woning aan 't Nopeind in Landelijk Noord in Amsterdam is maandag rond 22.00 uur beschoten. Niemand raakte bij de beschieting gewond. De politie is nog op zoek naar de daders.

Omstanders zeggen een reeks schoten te hebben gehoord. De politie heeft maandagavond sporenonderzoek bij de woning verricht en vraagt getuigen zich te melden.

"Omdat het ook zo vlak voor het ingaan van de avondklok heeft plaatsgevonden, willen we een beroep doen op iedereen die toen iets verdachts heeft gezien", aldus de politie.