Om de herdenkingen op 4 en 5 mei in Amsterdam toegankelijk te maken, is er een speciale wandelkaart gemaakt. De herdenkingen worden dit jaar opnieuw anders gevierd, want door de coronamaatregelen is er geen publiek aanwezig.

Op de wandelkaart staan tweehonderd oorlogsmonumenten die bezocht kunnen worden, om zo de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Ook zijn er podcasts met Amsterdamse oorlogsverhalen verschenen. De 27 adressen uit deze podcasts staan ook op de kaart.

De Hollandsche Schouwburg is een van die oorlogsmonumenten. "Het was in deze theaterzaal dat Joden bijeen werden gebracht in afwachting van hun deportatie", zegt Annemiek Gringold, projectleider van het Nationaal Holocaust Museum en conservator bij het Joods Cultureel Kwartier.

Schuin tegenover de Hollandsche Schouwburg is een ander monument te vinden: een gedenkplaat aan de voormalige kindercrèche op de Plantage Middenlaan eert de mensen die ruim zeshonderd Joodse kinderen hebben gered.

"Deze plaquette herinnert ons aan medemenselijkheid, solidariteit, hulp, redders die met groot risico hun nek uitstaken om Joods leven te redden. Het is ook belangrijk om op 4 mei bij deze mensen stil te staan", benadrukt Gringold.