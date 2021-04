Bij een ruzie tussen meerdere mensen op de Overamstelstraat in Amsterdam is zondagavond geschoten, meldt de politie op Twitter. Eén persoon is aangehouden.

Wat zijn aandeel in de ruzie is geweest, wordt onderzocht. Ook de aanleiding voor de ruzie is nog onbekend.

De ruzie vond rond 21.00 uur plaats.

De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.