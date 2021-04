Een supermarkt aan de Admiraal de Ruijterweg in het Amsterdamse stadsdeel West is zondagavond overvallen. De daders zijn nog spoorloos.

Rond 20.00 uur bedreigden de overvallers het personeel met een vuurwapen. Ze gingen er met een nog onbekende buit vandoor.

De politie is op zoek naar de overvallers. Mensen die meer over de overval of de verdachten weten, worden verzocht contact op te nemen met de politie.