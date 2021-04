Een telecomwinkel aan de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid is zaterdagochtend overvallen. De politie is op zoek naar twee verdachten.

De overvallers hadden een vuurwapen bij zich. Of ze iets buit hebben gemaakt, is nog niet bekend. Ook kan de politie nog niet melden of er iemand bij de overval gewond is geraakt.

De politie is op zoek naar twee donker getinte jongens tussen de zestien en twintig jaar. Ze hadden donkere kleding aan en een zwarte rugtas om. Ook vraagt de politie uit te kijken naar een zwarte Volkswagen Golf.