Een fietser en een bus van openbaarvervoerbedrijf GVB zijn vrijdagavond met elkaar in botsing gekomen op de Burgemeester De Vlugtlaan in Amsterdam Nieuw-West. De fietser was aanspreekbaar, maar is wel naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer was wel bij bewustzijn en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek zal uit moeten wijzen hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.