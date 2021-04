In de Latherusstraat in Amsterdam-Noord is maandag het stoffelijk overschot aangetroffen van een 23-jarige man. De politie gaat ervan uit dat de man het slachtoffer is van een misdrijf.

In belang van het onderzoek wil de politie verder geen informatie delen.

De recherche zoekt getuigen die op zondag 11 april of maandag 12 april iets verdachts hebben gezien.