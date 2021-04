De politie heeft vrijdag een 31-jarige Amsterdammer aangehouden die in verband wordt gebracht met de dood van Roudile Paquay. De 29-jarige man kwam op 14 februari om het leven bij een schietpartij op het Van Limburg Stirumplein in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Een andere man raakte gewond.

Onlangs werd al een 33-jarige man uit Almere aangehouden in deze zaak.

De politie houdt er sterk rekening mee dat Paquay en de gewonde man onschuldige slachtoffers zijn. De 31-jarige Amsterdammer werd aangehouden in zijn woning. De precieze rol van de verdachte wordt nog onderzocht.

Een dag na de schietpartij werd al bekend dat Paquay geen bekende van de politie was. Ook liet de politie weten dat er vermoedelijk een ruzie had plaatsgevonden, waar het slachtoffer niet direct bij betrokken was.

De politie heeft vorige week een zogenoemde sms-bom gestuurd. Dat houdt in dat iedereen die rond de tijd van de schietpartij op of in de omgeving van het Van Limburg Stirumplein was, een sms heeft gekregen met het verzoek om die avond naar Opsporing Verzocht te kijken.

In totaal zijn nu vier verdachten aangehouden in deze zaak: een man van 29 en een vrouw van 20 uit Amstelveen, een 33-jarige man uit Almere en vrijdag dus een 31-jarige man uit Amsterdam.