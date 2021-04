Een man heeft vrijdagmiddag een Jumbo-filiaal aan de Baarsjesweg in Amsterdam-West overvallen. Hij bedreigde met een vuurwapen het personeel.

De politie werd rond 13.00 uur gealarmeerd over de overval. De verdachte ging er met onbekende buit vandoor.

De politie is in de omgeving naar de man op zoek. Via Burgernet heeft de politie het signalement van de verdachte afgegeven. Volgens de politie heeft de man een lichte huidskleur, is hij 1,80 meter lang en rond de veertig jaar oud. Op het moment van de overval droeg hij een zwarte jas, blauwe broek en zwarte pet met rode klep.

Wie de man of iets verdachts in de omgeving ziet, wordt verzocht de politie te bellen.