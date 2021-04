Het aantal Amsterdamse aanmeldingen voor schuldhulpverlening steeg in 2020 met 12 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Ook de sociaal raadslieden, waar Amsterdammers zich vaak als eerste melden als ze in de problemen komen, kregen het drukker.

Dat blijkt uit het Jaarverslag Schuldhulpverlening 2020 van de gemeente Amsterdam. Met name in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost nam de schuldenproblematiek toe vanwege de coronacrisis. Het stadsbestuur wil de problemen terugdringen door snel hulp te bieden aan Amsterdammers met geldproblemen.

Onder de noemer schuldenrust werkt de gemeente aan het voorkomen, klein houden en snel oplossen van schulden. Hierbij wordt samengewerkt met hypotheekverstrekkers en particuliere verhuurders, om betalingsproblemen in een vroeg stadium te signaleren.

Ook is de gemeente afgelopen december gestart met de pilot pauzeknop voor Amsterdammers die zich melden bij de hulpverlening. Daarbij zorgt de gemeente samen met schuldeisers voor een incassostop, waardoor betrokkenen rust en ruimte krijgen om te werken aan perspectief.

"Het tragische is dat juist kwetsbare Amsterdammers in de coronacrisis de hardste klappen krijgen. Vaak gaat het om mensen met een onzekere positie, zoals jongeren, flexwerkers en zzp'ers, die door teruglopende inkomsten in de problemen komen", aldus wethouder Marjolein Moorman (Armoede).

De gemeente kwam afgelopen februari al met een noodhulppakket van bijna 12 miljoen euro om Amsterdammers met schulden te helpen.