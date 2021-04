Een 22-jarige man die dreigde een aanslag te plegen op deelnemers aan de Pride, agenten en Joden heeft donderdag vijf maanden cel en tbs met voorwaarden opgelegd gekregen.

De rechtbank heeft hem wel vrijgesproken van het voorbereiden van een aanslag. Ook is hij niet schuldig bevonden aan het volgen van een terroristische training. De rechtbank zegt er niet van overtuigd te zijn dat hij handelde met een terroristisch oogmerk.

De man vroeg op sociale media onder meer om een AK-47, die hij nodig zou hebben voor de Pride. Ook stuurde hij via WhatsApp drie foto's van politieagenten gezien door een vizier. Hij schreef erbij: "Stinkdieren, meer niet".

"Dergelijke dreigementen, zeker als deze op grote online platforms zoals Twitter zijn geuit, kunnen gevoelens van angst en onveiligheid oproepen in de samenleving", schrijft de rechtbank in het vonnis. "Ook kan het andere mensen met extreme en radicale ideeën aanzetten tot het plegen van een aanslag of een misdrijf tegen bepaalde bevolkingsgroepen."

De verdachte heeft een autismespectrumstoornis en is door de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Die stoornis zou tot een extremistisch denkbeeld hebben geleid, waar een fascinatie voor de terroristische beweging Islamitische Staat, oorlogen en aanslagen uit voortkwam.

"Er is dan ook geen sprake van een religieuze of ideologische overtuiging bij de verdachte, omdat zijn vijanddenken - dat zich uitsluitend richt op de politie en gemeente - enkel is gebaseerd op persoonlijke motieven", stelt de rechtbank.