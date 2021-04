Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag bij een steekpartij bij station Amsterdam Amstel gewond geraakt. Een traumahelikopter kwam ter plaatse.

De hulpdiensten werden rond 19.45 uur gealarmeerd. De traumahelikopter landde op de Weesperzijde. De arts van het mobiel medisch team is daarna door de politie naar het station gebracht.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politiewoordvoerder zegt dat hij op dat moment aanspreekbaar was.

De woordvoerder zegt dat er in totaal drie daders zijn. Twee verdachten zijn op metrostation Spaklerweg opgepakt. Volgens een buurtbewoner gebeurde dat na een achtervolging.

Een derde verdachte wordt nog gezocht. Het metroverkeer is daarom stilgelegd. De politie heeft ook de bushaltes bij station Amsterdam Amstel afgezet voor onderzoek. Het signalement van deze dader is via Burgernet verspreid.