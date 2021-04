In een nader te noemen club in Amsterdam wordt op 15 mei een clubavond georganiseerd, zo maakte het demissionaire kabinet dinsdag bekend. Bij het testevenement in de stad mogen duizend mensen aanwezig zijn.

Voor de evenementen moeten de bezoekers, medewerkers en andere betrokkenen maximaal 24 uur van tevoren een sneltest doen. Die test moet zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de bezoeker worden afgenomen. Na vijf dagen doen de bezoekers weer een sneltest.

Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) ziet de testevenementen als noodzakelijk. "Ik blijf het benadrukken. Dit lijkt een groot feest, maar dit onderzoek is bloedserieus."

"Zo blijven we binnen het kabinet kijken wat er wel kan. Het is cruciaal om te onderzoeken of de preventieve maatregelen net zo effectief zijn bij hogere bezoekersaantallen", aldus Keijzer.