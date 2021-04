Een persoon is dinsdagavond bij een steekpartij aan het Holendrechtplein in Amsterdam-Zuidoost ernstig gewond geraakt.

Het slachtoffer heeft zelf de politie gebeld. De persoon is door hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kon nog weinig kwijt over de steekpartij. "Wat er precies gebeurd is, is onderwerp van onderzoek", laat de politie weten.