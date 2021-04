Een 89-jarige vrouw is dinsdagmiddag in haar woning aan de Marathonweg in het Amsterdamse stadsdeel Zuid overvallen.

De politie is op zoek naar de verdachte, een vrouw met een fors postuur en zwart haar. Op sociale media laat de politie weten dat de dader een "zeer klein bedrag" heeft buitgemaakt. De politie vraagt getuigen om zich te melden.

"Met mevrouw zelf gaat het gelukkig goed. Zij is niet gewond geraakt, maar natuurlijk wel erg geschrokken", laat een woordvoerder van de politie weten.