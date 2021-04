De politie is dinsdagochtend een onderzoek naar de beschieting van een woning in de Barbara van Meertenstraat in de Amsterdamse wijk Osdorp gestart.

De melding over de beschieting werd rond 4.45 uur gedaan. Er waren mensen aanwezig in de woning, maar zij raakten niet gewond. In de gevel van de woning zitten diverse kogelinslagen.

De Forensische Opsporing kwam ter plaatse voor onderzoek. Of het om een gerichte actie gaat, kon de politie nog niet zeggen.