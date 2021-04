Al het metroverkeer in Amsterdam ligt maandagavond plat vanwege een systeemstoring. Het is nog onduidelijk hoelang het gaat duren voordat de storing is opgelost.

De metrolijnen 50, 51, 52, 53 en 54 liggen allemaal plat, meldt het GVB.

Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een woordvoerder kon rond 18.30 ook nog niet vertellen wanneer de storing naar verwachting voorbij is.