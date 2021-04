Al het metroverkeer in Amsterdam ligt maandagavond plat vanwege een systeemstoring. Het is nog onduidelijk hoelang het gaat duren voordat de storing is opgelost.

De metrolijnen 50, 51, 52, 53 en 54 liggen allemaal plat, meldt het gemeentelijk vervoerbedrijf GVB.

Een woordvoerder zegt dat de storing verband houdt met de ingebruikname van een nieuw metrobeveiligingssysteem. Het vervoerbedrijf neemt dit systeem stap voor stap in gebruik. "Dat zorgt er ook voor dat we weten met welke kinderziektes we te maken hebben en hoe we hiermee kunnen omgaan. Reizigers zullen in de eerste maanden wel rekening moeten houden met mogelijke verstoringen onderweg."

De woordvoerder kon nog rond 19.00 uur nog niet zeggen hoe lang de storing gaat duren. Reizigers kunnen via de NS-poortjes verder reizen. Op lijn 52 worden pendelbussen ingezet.

Reizigers krijgen het advies om voor actuele reisinformatie de site en het Twitteraccount van het vervoerbedrijf in de gaten te houden.