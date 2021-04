In een winkelpand aan de Stadionweg in het Amsterdamse stadsdeel Zuid is maandagochtend een muur ingestort. Uit voorzorg zijn de bewoners van de bovenliggende woningen door de brandweer uit hun woningen gehaald. Niemand raakte gewond.

Een bewoner belde de hulpdiensten nadat hij had gezien dat de muur op de begane grond van het winkelpand was ingestort.

De brandweer heeft daarop de bewoners met een autoladder uit hun woningen gehaald. Bouw- en Woningtoezicht is ter plaatse voor onderzoek.