Tassenontwerper Hester van Eeghen is donderdag op 62-jarige leeftijd overleden, is vrijdag bekendgemaakt op het Instagram-account van haar gelijknamige winkel in Amsterdam.

In het bericht is te lezen dat Van Eeghen in februari werd gediagnosticeerd met een zeldzame ziekte.

De Amsterdamse ontwierp onder meer tassen, schoenen en accessoires. Ze had een winkel in de Hartenstraat en in 2018 was de opening van haar winkel in de Nieuwe Spiegelstraat.

Haar werk was populair bij fans van over de hele wereld. "De persoonlijkheid van Hester van Eeghen komt tot uiting in haar ontwerpen: kleurrijk, functioneel, uitgesproken en verfijnd", is te lezen in het bericht op Instagram. "Haar warme en sprankelende persoonlijkheid, evenals haar onuitputtelijke creativiteit zullen zeer gemist worden."