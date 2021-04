Bij een verkeersongeluk op de Cornelis Lelylaan in Amsterdam Nieuw-West is vrijdagochtend een auto over de kop geslagen. Eén persoon raakte gewond aan zijn hoofd.

Het incident vond rond 8.30 uur plaats in de buurt van Station Lelylaan.

Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht. Wel is volgens de politie al duidelijk dat meerdere auto's betrokken raakten bij het ongeluk.

De weg is daar afgezet, verkeer wordt omgeleid.