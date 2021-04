Het instorten van de Grimburgwal in Amsterdam in september vorig jaar is deels veroorzaakt door vaarverkeer. Doordat draaiende schepen de bodem omwoelden, werd de gracht dieper dan de kademuren aankonden. Ook zou de kade te lijden hebben gehad onder aanvaringen door boten.

Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek door een team van TU Delft, AMS, Deltares en SkyGeo op verzoek van de gemeente. In oktober vorig jaar was er al een vermoeden dat boten en werkzaamheden te maken hadden met de instorting van de kade.

De lichte constructie van de kade en het vernieuwen van het trottoir worden als andere oorzaken voor het instorten genoemd. Het laatste duwtje was waarschijnlijk het vernieuwen van het straatwerk in mei en in augustus 2020 geweest. Het straatwerk zorgde voor een extra belasting op de kade.

Vanaf 2023 is er jaarlijks ruim 40 miljoen euro nodig om het achterstallig onderhoud aan bruggen en kades aan te pakken, maar het zicht op structurele middelen hiervoor ontbreekt. "Zonder deze middelen zal de achterstalligheid weer oplopen", schreef wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit) donderdag in een brief aan de gemeenteraad.