De gemeente Amsterdam wil de komende tijd in gesprek gaan met mensen die sceptisch staan tegenover vaccineren. Volgens de gemeente zijn de vaccinatiegraden onder Amsterdammers momenteel niet hoog genoeg om iedereen te beschermen. Met de gesprekken wil de gemeente de vaccinatiegraden omhoog tillen.

"Juist nu vaccinaties zo in de belangstelling staan, is het belangrijk om met alle groepen, dus ook de jeugd, het gesprek aan te gaan over vaccineren", benadrukt zorgwethouder Simone Kukenheim. "De Amsterdamse percentages liggen helaas nog steeds onder het landelijk gemiddelde en onder de streefcijfers zoals die zijn vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie."

De vaccinatiegraad is gebaseerd op het aantal gevaccineerde kinderen in een bepaald geboortejaar dat tegen een ziekte is ingeënt. Nederlandse kinderen krijgen voor twaalf besmettelijke ziekten een vaccinatie. Daar zitten ziektes tussen als bof, mazelen, rodehond en kinkhoest.

De gesprekken die de gemeente wil voeren, gaan dus niet alleen over de coronavaccinatie. "Vaccineren gaat immers over meer dan COVID-19", aldus Kukenheim.

Stijgende lijn in het aantal gevaccineerde kinderen

Ook al zit Amsterdam nog steeds onder het landelijk gemiddelde, er is wel een stijging te zien in het aantal gevaccineerde kinderen. "Zo is er een einde gekomen aan de daling van de vaccinatiegraden van zuigelingen in de afgelopen jaren", laat de gemeente weten. "Ook is er sprake van een flinke stijging van het aantal HPV-vaccinaties (tegen het virus dat onder andere baarmoederhalskanker kan veroorzaken) van 36 procent in 2018 naar 42,5 procent in 2019."

"Niet voor iedereen zijn deze vaccinaties echter vanzelfsprekend", zegt Kukenheim. De gemeente laat weten nu ook inzicht te hebben in welke groepen inwoners een lage vaccinatiegraad laten zien. Vooral meisjes met een Marokkaanse of een Turkse achtergrond vallen daarbij op.

In een enquête over verschillende soorten vaccinaties werden kinderen die zich niet hebben laten vaccineren gevraagd waarom ze zich niet hebben laten prikken. Volgens de gemeente werden 'ik kon niet op de prikdag' en 'ik ben vergeten te gaan' vaak genoemd als reden. "Bij HPV gaven meisjes aan dat zij onvoldoende kennis hebben over de werking en het belang van de HPV-vaccinatie."

Met de digitale gesprekken wil de gemeente verder ingaan op de twijfels en overwegingen van ouders die hun kind niet willen of kunnen laten vaccineren.