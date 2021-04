De politie heeft woensdag drie mannen aangehouden die verdacht worden van het stelen van tientallen Tesla-spiegels in Amsterdam. Tussen oktober vorig jaar en nu kreeg de politie 87 meldingen binnen over gestolen spiegels in de stadsdelen West en Zuid, waarvan twintig in één weekend in februari.

De aangehouden verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats volgens de politie en zijn alle drie in de leeftijd tussen twintig en dertig jaar.

De politie sluit echter niet uit dat er nog meer aanhoudingen gaan volgen. Slachtoffers die zich nog niet hebben gemeld, wordt dan ook verzocht zich te melden.